مجلس منبج العسكرى ينفى وجود خطة لانسحاب مقاتليه إلى شرق نهر الفرات

دمشق (أ ش أ)

نفى مجلس منبج العسكرى تقارير تركية أفادت بوجود خطة لسحب مقاتليه إلى شرقى نهر الفرات ، وقيام أنقرة بتولى الملف الأمنى للمدينة إلى جانب قوات التحالف بما يعرف بـ(اتفاق خارطة الطريق) بين الولايات المتحدة وتركيا.

وقال على الخلف عضو بمجلس منبج العسكري، فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية الاثنين، إن الوضع فى المدينة لم يتغير ، ولازال التحالف الدولى يدعم المجلس ، ولا صحة عن انسحاب مجلس منبج من المدينة .

من جانبه، صرح أبو على نجم نائب رئيس مجلس منبج العسكري، بأن هناك اجتماعا مع التحالف الدولى تم التأكيد فيه أن هذه الأخبار كاذبة .

بدورها، أكدت قوات التحالف الدولى المشرفة على خط نهر الساجور الخاص بسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وفصائل درع الفرات عدم حصول أى اتفاق مع الجانب التركى بخصوص مدينة منبج وريفها.

وكانت تقارير تركية سابقة قد أفادت بأن مقاتلين من مجلس منبج سينسحبون إلى منطقة شرقى نهر الفرات فى غضون 45 يوما .