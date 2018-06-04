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الإثنين، 04 يونيو 2018 12:00 م
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لجنة التحقيق فى حريق برج جرينفل بلندن تبدأ النظر فى ملابسات الحادث اليوم

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:59 ص
لجنة التحقيق فى حريق برج جرينفل بلندن تبدأ النظر فى ملابسات الحادث اليوم برج جرينفل السكنى فى لندن
(أ ف ب)
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تبدأ لجنة التحقيق حول حريق برج جرينفل السكنى فى لندن، اليوم الاثنين، الاستماع للأدلة حول سبب اندلاع الحريق المروع فى العام 2017، بعد أسبوع من الاستماع لشهادات مؤثرة لذوى الضحايا البالغ عددهم 71 شخصا.

ومن المقرر أن يتضمن التحقيق مراجعة خمسة تقارير خبراء نشرت حديثا وتوضح تفاصيل اندلاع الحريق، وأسباب انتقاله بسرعة بالاضافة الى مدى فعالية اجراءات حماية الحريق فى المبنى المكون من 24 طابقا و120 شقة.

وسيتم الإطلاع على تقرير من شركة "هارلى فاساديس" التى ركبت كسوة الواجهة الخارجية للبرج قبل وقت قصير من اندلاع الحريق، بحسب جدول زمنى مؤقت لجلسة الاستماع.

ويرجح أن هذه الكسوة الجديدة التى ركبت خلال عملية تجديد للبرج ساهمت فى انتشار الحريق.

وقتل 71 شخصا من بينهم امراة حامل فى الحريق الذى شب فى الساعات الأولى لصباح 14 حزيران/يونيو 2017، وسببه عطل فى ثلاجة انفجرت لاحقا قبل أن ينتشر الحريق فى ارجاء المبنى.

 

وقالت رابطة "غرينفل يونايتد" الهيئة الرسمية للناجين وأهالى الضحايا إن جلسة الاثنين تشكل "بداية طريق طويل لاحقاق العدالة" للمتضررين من المأساة.

 

وتابعت فى بيان "سيكون من الصعب رؤية بعض المؤسسات تحاول الدفاع عن سلوكها".

 

وأضافت "لكننا نثق إنه ومع توالى ظهور الأدلة خلال الشهور المقبلة، سيكشف التحقيق الحقيقة حول كيف تم التعامل مع مجتمعنا قبل واثناء وبعد الحريق".

 

ويتضمن التحقيق مرحلتين لتناول الأدلة، الأولى مرحلة تقصى الحقائق التى تركز على تسلسل الأحداث، قبل أن تعالج بقية المسائل فى وقت لاحق من العام.

 

وتعهد رئيس لجنة التحقيق مارتن مور-بيك الاجابة عن اسئلة اسر الضحايا.

 

وقال بيك "فيما نمضى نحو المرحلة الثانية من التحقيق، أنا وفريقى مصممون على تقديم الإجابات التى تريدونها".

 

 


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