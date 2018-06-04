لافروف: روسيا والصين ترحبان بأية خطوات لنزع السلاح النووى بشبه الجزيرة الكورية

موسكو (أ.ش.أ)

أعلن وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف أن موسكو وبكين ترحبان بأية إجراءات تساعد على تخطى المواجهة وتخلق ظروفا لنزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس، اليوم الاثنين: " نرحب بجانب الصين بأية إجراءات وخطوات من شأنها أن تساعد على تخطى عدم الثقة والمواجهة وإنشاء ظروف لتسوية العلاقات للسير نحو نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية بأكملها، آمل بعدم فشل هذه العملية، على الرغم من أن فرصة نجاحها ليست مضمونة 100 بالمئة، حيث سيتعين علينا الاتفاق على المبادئ العامة وضمانات السلام والاستقرار والأمن فى شمال شرق آسيا ككل".

وأشار لافروف إلى عدم وجود ثقة كاملة بأن القمة الأميركية الكورية الشمالية ستعقد، معربا عن أمله فى عقد هذه القمة.

يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، التى يبلغ إجمإلى عدد سكانها 2.83 مليار نسمة وتعتبر قوة اقتصادية عالمية وسياسية كبيرة.