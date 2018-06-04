كيد النسا.. زوجة تحرق زوجها بمساعدة نجليها بسبب خلافات أسرية فى سوهاج

سوهاج – محمود مقبول

شهدت قرية النغاميش بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج منذ قليل، قيام ربة منزل بمساعدة نجليها بإشعال النيران فى زوجها، وقيام بإلقاء جثته مشتعلة أمام باب المنزل، مما نتج عنه وفاته، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم.

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبو سحلى مساعد المدير لشرطة الشرق، يفيد وفاة مساعد شرطة عقب قيام زوجته و نجليه بإشعال النيران به بدائرة مركز دار السلام، و الذى اقر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخير بأن زوجته و أولاده هم من فعلو ذلك.

و بالانتقال و الفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، أن المجنى عليه يدعى " على ا. ا" مساعد شرطة من قوة نقطة شرطة الخيام، على أثر وجود خلافات عائلية مع زوجته و أولاده، و قامت زوجته و أولاده بإشعال النيران به، و إلقائه أمام المنزل مشتعلا، مما نتج عنه وفاته.

تم ضبط المتهمين، و جارى تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة .