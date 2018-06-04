video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 10:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية: عزل 3 مسئولين عسكريين شماليين من مناصبهم قرارا نادرا

الإثنين، 04 يونيو 2018 09:21 ص
كوريا الجنوبية: عزل 3 مسئولين عسكريين شماليين من مناصبهم قرارا نادرا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
سول (أ ش أ)
إضافة تعليق

رأت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أن عزل 3 مسؤولين كبار فى الجيش الشعبى بكوريا الشمالية من مناصبهم فى وقت واحد يعتبر أمرا نادرا.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم الوزارة بايك تيه-هيون قوله - خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم - "إنه تم التأكد رسميا من تولى كيم سو-كيل منصب مدير المكتب السياسى العام للجيش الشعبى الكوري، إلا أنه لم يتم التأكد من استبدال وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبي".

وحول خلفية الاستبدال، أضاف بايك أن كوريا الشمالية أفادت يوم 18 من الشهر الماضى فى نشرتها الإخبارية بأنه تم النقاش حول فصل وتعيين بعض أعضاء اللجنة العسكرية للحزب.

وكان مصدر بسلطات الاستخبارات قد أشار إلى أنه تم استبدال وزير الدفاع بارك يونج-سيك ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبى رى ميونج-سو بالنائب الأول لوزير الدفاع نو كوانج-تشول والنائب الأول لرئيس هيئة أركان الجيش الشعبى رى يونج-كيل على التوالي.

وكانت وسائل إعلامية كورية شمالية قد أكدت استبدال مدير المكتب السياسى العام للجيش الشعبى كيم جونج-جاك بـ كيم سو-كيل فى يوم 26 مايو الماضى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسؤول أمريكى: عزل أكبر 3 مسؤولين عسكريين فى كوريا الشمالية

كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه

عزل مسئولين كوريين شماليين

زعيم كوريا الشماليه




لا تفوتك
اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

اللجنة النقابية بـ"اليوم السابع" تختار تشكيل هيئة المكتب

التعليم: لم يتم تسريب الامتحان فى الثانوية العامة.. وما حدث غش إلكترونى

التعليم: لم يتم تسريب الامتحان فى الثانوية العامة.. وما حدث غش إلكترونى

السنة دى متصومش وفتوتك معاك.. داعية: الصيام لمن يزيد راتبه عن 500 دولار وارتفاع درجات الحرارة يجيز الإفطار.. باحث سعودى يمنح حرية الصوم لمشجعى كأس العالم.. وطلاب الثانوية وأصحاب المهن الشاقة مفطرون بفتوى رسمية

السنة دى متصومش وفتوتك معاك.. داعية: الصيام لمن يزيد راتبه عن 500 دولار وارتفاع درجات الحرارة يجيز الإفطار.. باحث سعودى يمنح حرية الصوم لمشجعى كأس العالم.. وطلاب الثانوية وأصحاب المهن الشاقة مفطرون بفتوى رسمية

"القضاة الأوائل".. أبو كريب الهمدانى "ناقل الحديث".. تمارض رفضًا لتولى قضاء أفريقيا وقبل بعد إلحاح الحاكم.. أنصف خصمًا على الأمير بعد رفضه حلف يمين الحق.. وأوصى بدفن كتبه معه عند وفاته

"القضاة الأوائل".. أبو كريب الهمدانى "ناقل الحديث".. تمارض رفضًا لتولى قضاء أفريقيا وقبل بعد إلحاح الحاكم.. أنصف خصمًا على الأمير بعد رفضه حلف يمين الحق.. وأوصى بدفن كتبه معه عند وفاته

الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل

الجزيرة تتجاهل دماء الفلسطينين وتغطى مسيرة صهيونية بنيويورك لتأييد إسرائيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة