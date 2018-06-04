كوريا الجنوبية: عزل 3 مسئولين عسكريين شماليين من مناصبهم قرارا نادرا

سول (أ ش أ)

رأت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أن عزل 3 مسؤولين كبار فى الجيش الشعبى بكوريا الشمالية من مناصبهم فى وقت واحد يعتبر أمرا نادرا.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم الوزارة بايك تيه-هيون قوله - خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم - "إنه تم التأكد رسميا من تولى كيم سو-كيل منصب مدير المكتب السياسى العام للجيش الشعبى الكوري، إلا أنه لم يتم التأكد من استبدال وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبي".

وحول خلفية الاستبدال، أضاف بايك أن كوريا الشمالية أفادت يوم 18 من الشهر الماضى فى نشرتها الإخبارية بأنه تم النقاش حول فصل وتعيين بعض أعضاء اللجنة العسكرية للحزب.

وكان مصدر بسلطات الاستخبارات قد أشار إلى أنه تم استبدال وزير الدفاع بارك يونج-سيك ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبى رى ميونج-سو بالنائب الأول لوزير الدفاع نو كوانج-تشول والنائب الأول لرئيس هيئة أركان الجيش الشعبى رى يونج-كيل على التوالي.

وكانت وسائل إعلامية كورية شمالية قد أكدت استبدال مدير المكتب السياسى العام للجيش الشعبى كيم جونج-جاك بـ كيم سو-كيل فى يوم 26 مايو الماضى.