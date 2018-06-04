كوانتاس الاسترالية للطيران تعدل الإشارة لتايوان على موقعها الإلكترونى

رويترز

قالت شركة كوانتاس الاسترالية للطيران، اليوم الاثنين، إنها تخطط لتعديل موقعها الإلكترونى بحيث يشير إلى تايوان على أنها منطقة صينية وليست دولة مستقلة، لكنها تحتاج مزيدا من الوقت لتلبية طلب الصين بهذا الشأن.

وفى أبريل أمهلت هيئة الطيران المدنى الصينية 36 شركة طيران حتى يوم 25 مايو ، لإلغاء الإشارة إلى تايوان وهونج كونج ومكاو باعتبارها مستقلة عن الصين من على مواقعها الإلكترونية أو مواد أخرى، وهى خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها "هراء استبدادى"، وطلبت كوانتاس وبعض الشركات الأخرى حينها تمديد المهلة ليتخذوا القرار بشأن كيفية الرد.

وقال آلان جويس الرئيس التنفيذى لكوانتاس خلال الاجتماع السنوى للاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا) اليوم الاثنين إن شركته تعتزم الإذعان لطلب الصين، لكنها بحاجة لمزيد من الوقت، وأضاف مخاطبا الصحفيين على هامش الاجتماع "ننوى تنفيذ المطالب. يستغرق الأمر وقتا فقط لتحقيقه".

وقالت أليسون وبستر الرئيسة التنفيذية للوحدة الدولية فى كوانتاس إن قرار الشركة لم يتأثر بشراكتها مع الخطوط الجوية الصينية الشرقية.

وأضافت أن كوانتاس تحتاج فقط مزيدا من الوقت لتنفيذ التعديلات لأن "أمامنا بعض التعقيدات التى نحتاج للتعامل معها الأمر لا يتعلق بتعديل لكوانتاس للطيران فحسب وإنما بتعديل مجموعة كوانتاس".