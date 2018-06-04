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الإثنين، 04 يونيو 2018 04:42 م
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فيديو.. إعلامى كويتى ينتقد ترويج الجزيرة القطرية لمزاعم الحوثى

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:44 م
فيديو.. إعلامى كويتى ينتقد ترويج الجزيرة القطرية لمزاعم الحوثى محمد أحمد الملا
كتبت : شيريهان المنيري
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انتقد الإعلامى الكويتى، محمد أحمد الملا ترويج قناة "الجزيرة" لمزاعم مليشيا الحوثى فى اليمن بأن أبوظبى لم تعُد آمنة، مُهددة بأن التصعيد الإماراتى فى الحديدة سيقابل بتصعيد أقوى.

وقال عبر إحدى حلقات برنامجه "ديوان الملا": "أقول للجزيرة ومن يمولها ولتنظيم الإخوان الدولى والحوثيين أن الحوثيين تم الانتهاء منهم فى اليمن وقريبًا الملالى الإيرانية.. فأتمنى ألا تلتفت أبو ظبى للجزيرة، وألا يلتفت رجال زايد للجزيرة.. لأنهم إذا التفتوا إليها لن تكون الجزيرة داخل الجزيرة".

 

 

ويذكر أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت انتصارات متتالية من مناطق يمنية عدة من قبل قوات التحالف العربى، ولاسيما القوات الإماراتية، حيث تم تحرير منطقة الحديدة.


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محمد احمد الملا

اعلامي كويتي

ديوان الملا

الجزيرة

قطر

تنظيم الحمدين

الحديدة

اليمن




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