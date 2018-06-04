فيديو.. إعلامى كويتى ينتقد ترويج الجزيرة القطرية لمزاعم الحوثى

كتبت : شيريهان المنيري

انتقد الإعلامى الكويتى، محمد أحمد الملا ترويج قناة "الجزيرة" لمزاعم مليشيا الحوثى فى اليمن بأن أبوظبى لم تعُد آمنة، مُهددة بأن التصعيد الإماراتى فى الحديدة سيقابل بتصعيد أقوى.

وقال عبر إحدى حلقات برنامجه "ديوان الملا": "أقول للجزيرة ومن يمولها ولتنظيم الإخوان الدولى والحوثيين أن الحوثيين تم الانتهاء منهم فى اليمن وقريبًا الملالى الإيرانية.. فأتمنى ألا تلتفت أبو ظبى للجزيرة، وألا يلتفت رجال زايد للجزيرة.. لأنهم إذا التفتوا إليها لن تكون الجزيرة داخل الجزيرة".

إذا إلتفت رجال زايد للجزيرة فلن تكون هناك جزيرة بالجزيرة pic.twitter.com/sCf2X3SK3B — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) June 3, 2018

ويذكر أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت انتصارات متتالية من مناطق يمنية عدة من قبل قوات التحالف العربى، ولاسيما القوات الإماراتية، حيث تم تحرير منطقة الحديدة.