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فريق الشرطة يقتحم حصون جامعة بنها بهدفين فى الدورة الرمضانية

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:54 م
فريق الشرطة يقتحم حصون جامعة بنها بهدفين فى الدورة الرمضانية الدورة الرمضانية لوزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضى - تصوير أشرف فوزي
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تقدم فريق اتحاد الشرطة على نظيره بجامعة بنها بنتيجة 2 - صفر، وانتهت المباراة  ليعقبها مباراة بين فريق الأمن المركزى وجامعة الأزهر ، وأحرز اتحاد الشرطة هدفين فى مرمى فريق بنها .

وكانت وزارة الداخلية، نظمت  دورة رمضانية لكرة القدم الخامسية باتحاد الشرطة الرياضى بمشاركة فرق من كافة الجهات الشرطية وشباب الجامعات.

وسيواجه فرق الأمن المركزى فريق جامعة الأزهر ، تليها مباراة الشرطة مع فريق جامعة بنها ويختتم اليوم الأول بين جامعتى الازهر وبنها.

وفريق قوات إدارة تدريب قوات الامن تواجه مباحث القاهرة ، وتستمر الدورة حتى يوم الخميس.

يشارك فى الحضور عدد من قيادات الوزارة وتحت رعاية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ومن المقرر حصول الفائز بالمركز الأول فى نهاية الدورة على جوائز قيمة.

يشارك في الحضور اللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات واللواء أسر نجم الدين مدير اتحاد الشرطة، و شباب الجامعات.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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