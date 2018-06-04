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غدا.. وزير الصحة يبحث تحمل الوزارة مصاريف الدراسات العليا

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:13 م
غدا.. وزير الصحة يبحث تحمل الوزارة مصاريف الدراسات العليا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
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قالت النقابة العامة للأطباء، إن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وجه الدعوة لنقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، ووكيل النقابة الدكتور أسامة عبد الحى والدكتورة نجوى الشافعى الأمين العام، وذلك للاجتماع غدا لبحث تنفيذ القرار الخاص بتحمل وزارة الصحة مصاريف الدراسات العليا للأطباء.
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الوزير أكد أنه تواصل مع وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن قبول سداد الرسوم لجميع الأطباء الراغبين فى الحصول على الماجستير والدكتوراة بشكل سنوى، مؤكدا رصد ما يقرب من 52 مليون جنيه لتدريب الأطباء، مشيرا إلى أن الوزارة ستتحمل جميع مصاريف حصول الأطباء على الزمالة والماجستير والدكتوراة والبورد المصرى.
 
وأشارت إلى أن الوزير، أكد فى تصريحات صحفية أن هيئة التدريب الإلزامى ستقوم برد جميع الرسوم التى حصلت عليهم من الأطباء المتقدمين للبورد المصرى.
 
 

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نقابة الاطباء

وزير الصحة

البورد المصرى

التدريب الالزامى




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