video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 06:57 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

عبدالله النجار: الفكر التكفيرى ظهر بظهور الإخوان والمحكمة الدستورية تحمى الشريعة

الإثنين، 04 يونيو 2018 06:08 م
عبدالله النجار: الفكر التكفيرى ظهر بظهور الإخوان والمحكمة الدستورية تحمى الشريعة عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الازهر
كتب - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

أكد الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الإرهابيين يطلقون أفكارًا منحرفة ويتم الرد عليها من خلال كتب تصدرها وزارة الأوقاف.

وأضاف خلال افتتاح ملتقى الشباب القيم والأخلاق والمواطنة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، اليوم الاثنين، أن الإرهابيين يكذبون على الله ويحرفون الكلم عن مواضعه، مؤكدًا أن القيادة السياسية حمت مصر من هؤلاء التتار الجدد.

وأشار إلى أن الفكر التكفيرى ظهر بظهور جماعة الإخوان، حيث كان حسن البنا يقول نحن الإسلام والإسلام نحن ويعتبرونها ما عداهم كفار.

وأوضح أن هؤلاء التكفيريين يزعمون أن قوانيننا ليست من الشريعة وبالتالى يكفروننا ويستبيحون دماءنا ويستخدمون كلمات طيبة للوصول إلى أهدافهم مثل الإسلام هو الحل للوصول إلى الحكم بكلمات طيبة وأهداف خبيثة.

وشدد النجار على أن قوانين مصر يحكمها الاحتكام إلى الشريعة، حيث يوجد لدينا المحكمة الدستورية العليا وهى صرح قضائى شامخ ينتصر للشريعة ويضمن تطبيقها فإذا صدر قانون يخالف الشريعة نقضى ببطلانه بعد الرجوع الزهر ومؤسساته حيث لا يوجد فى مصر قانون يخالف الشريعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف: المدارس ومسابقات حفظ القرآن تحمى الشباب من الفكر المتطرف

وزارة الأوقاف

وزارة الاوقاف

الشباب

الجزيرة




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة