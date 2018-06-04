عبدالله النجار: الفكر التكفيرى ظهر بظهور الإخوان والمحكمة الدستورية تحمى الشريعة

كتب - إسماعيل رفعت

أكد الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الإرهابيين يطلقون أفكارًا منحرفة ويتم الرد عليها من خلال كتب تصدرها وزارة الأوقاف.

وأضاف خلال افتتاح ملتقى الشباب القيم والأخلاق والمواطنة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، اليوم الاثنين، أن الإرهابيين يكذبون على الله ويحرفون الكلم عن مواضعه، مؤكدًا أن القيادة السياسية حمت مصر من هؤلاء التتار الجدد.

وأشار إلى أن الفكر التكفيرى ظهر بظهور جماعة الإخوان، حيث كان حسن البنا يقول نحن الإسلام والإسلام نحن ويعتبرونها ما عداهم كفار.

وأوضح أن هؤلاء التكفيريين يزعمون أن قوانيننا ليست من الشريعة وبالتالى يكفروننا ويستبيحون دماءنا ويستخدمون كلمات طيبة للوصول إلى أهدافهم مثل الإسلام هو الحل للوصول إلى الحكم بكلمات طيبة وأهداف خبيثة.

وشدد النجار على أن قوانين مصر يحكمها الاحتكام إلى الشريعة، حيث يوجد لدينا المحكمة الدستورية العليا وهى صرح قضائى شامخ ينتصر للشريعة ويضمن تطبيقها فإذا صدر قانون يخالف الشريعة نقضى ببطلانه بعد الرجوع الزهر ومؤسساته حيث لا يوجد فى مصر قانون يخالف الشريعة.