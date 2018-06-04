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ضبط صاحب مصنع بحوزته 6 أطنان من الزيتون غير صالح للاستهلاك بأكتوبر

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:23 م
ضبط صاحب مصنع بحوزته 6 أطنان من الزيتون غير صالح للاستهلاك بأكتوبر مخلل - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب مصنع لاتهامه بحيازة 6 أطنان من الزيتون غير صالح للاستهلاك الآدمى، لاستخدامه فى تصنيع المخلل، بمدينة 6 أكتوبر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع  صاحب مصنع معلبات بمدينة 6 أكتوبر لكميات من الزيتون غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لاستخدامها فى تصنيع المخلل، وبيعها للمواطنين.

 

وبمداهمة المصنع، تم القبض على مالكه، وضبط بحوزته 6 أطنان من الزيتون غير صالح للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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