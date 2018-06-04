ضبط صاحب مصنع بحوزته 6 أطنان من الزيتون غير صالح للاستهلاك بأكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب مصنع لاتهامه بحيازة 6 أطنان من الزيتون غير صالح للاستهلاك الآدمى، لاستخدامه فى تصنيع المخلل، بمدينة 6 أكتوبر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع صاحب مصنع معلبات بمدينة 6 أكتوبر لكميات من الزيتون غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لاستخدامها فى تصنيع المخلل، وبيعها للمواطنين.

وبمداهمة المصنع، تم القبض على مالكه، وضبط بحوزته 6 أطنان من الزيتون غير صالح للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.