ضبط سائق توك توك بعد طعنه رقيب شرطة بمطواة بسبب أولوية المرور ببسيون

الغربية - عادل ضرة

تمكن المقدم محمد عيسوي رئيس مباحث مركز بسيون بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط سائق توك توك بعد قيامه بطعن رقيب شرطة من قوة مديرية أمن السويس مقيم بمركز بسيون (راحة) للخلاف على أولوية المرور، وتم نقل المصاب لمستشفى جامعة طنطا لإسعافه.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون بنشوب مشاجرة ببندر بسيون، انتقل رئيس مباحث المركز، وتبين نشوب مشاجرة بين سائق توك توك ورقيب شرطة للخلاف على أولوية المرور، قام على أثرها سائق التوك توك بإخراج مطواة كانت بحوزته وطعن الأخير وإصابته بجرح نافذ بالبطن، وتم نقله لمستشفى طنطا الجامعى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.