ضبط أسلحة نارية وقضايا مخدرات فى حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على البؤر الإجرامية واسفرت عن ضبط 3 اسلحة نارية بدون ترخيص.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم الدخيلة من ضبط م ح ال 23 سنة عاطل ، م خ م 22 سنة عاطل وبحوزتهما فرد خرطوش عيار 12 م - وطلقة من ذات العيار وعدد " 77 " قطعة لمخدر الحشيش " تزن حوالي 90 جرام ، بقصد الإتجار "أثناء إستقلالهم السيارة رقم س ر هـ مصر بدائرة القسم، تحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة .

كما تم ضبط 8 قضايا مخدرات ، 47 قضية سلاح أبيض ، 15 قضية اقراص مخدرة بإجمالى 1455 قرص مخدر، كما تم فحص 77 شقة مفروشة و6 فنادق باجمالى 188 شخص أسفر عن إيجابية 9 اشخاص مطلوبين فى تنفيذ احكام قضائية عليهم فى 9 حكم حبس .

كما تم ضبط 620 صاروخ العاب نارية ، كما تمكن ضباط مطار برج العرب من ضبط ح ر ع 32 سنة عاطل مقيم محافظة القاهرة المحكوم عليه فى القضية جنايات النزهة " مخدرات " غيابياً بالسجن المؤبد أثناء تواجده بالمطار .

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الدخيلة من ضبط ا م ا 52 سنة ربة منزل مقيمة دائرة القسم المحكوم عليها فى القضية جنايات مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة " سرقة " غيابياً بالسجن لمدة 15 سنة .

https://www.youm7.com/story/2018/6/3/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/3819119