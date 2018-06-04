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صور.. نادى القضاة يقيم حفل إفطار بحضور الوزراء والشخصيات العامة

الإثنين، 04 يونيو 2018 09:11 م
صور.. نادى القضاة يقيم حفل إفطار بحضور الوزراء والشخصيات العامة حفل إفطار نادى القضاة
كتب إبراهيم قاسم تصوير أشرف فوزى
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نظم مجلس إدارة نادى قضاة مصر، اليوم الاثنين، حفل إفطار جماعى لعدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء والقضاة والإعلاميين.
 
وقال المستشار حمدى عبد التواب عضو مجلس إدارة نادى القضاة إن الحفل الذى نظمه النادى اليوم هو تقليد اتبعه القضاة من أجل التعارف والتأكيد على وحدة الصف.
 
وأوضح "عبد التواب"، أن القضاة يتمنون للشعب المصرى الخير والسعادة خلال هذه الأيام المباركة وكذلك التوفيق للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وعقب الإفطار نظم النادى حفلا غنائيا دينيا أحيته فرقة أبو شعرة السورية للإنشاد الدينى بالإضافة إلى فرقة المزمار البلدى.
 
وحضر الحفل لفيف كبير من القضاة والوزراء والنواب من بينهم الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والمستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، والمستشار محمد شيرين فهمى، والمستشار عادل فهمى، وعدد من النواب.
 
كما حضر مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعماد حسين رئيس تحرير جريدة الشروق والكاتب الصحفى عادل حمودة والإعلامى وائل الإبراشى والفنان محمد فؤاد والفنان أشرف زكى.
 
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