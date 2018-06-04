صور.. شرطة التموين تضبط 80 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن فى المطرية

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط شرطة التموين، من القبض على "محمود ف ع" 57 سنة مسئول عن مخزن مواد غذائية، بمنطقة المطرية، لإدارته المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وباستهداف المخزن، أمكن ضبطه وعثر بداخله على 80 طن دقيق، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



ضبط مخزن وبداخله 80 طن دقيق مجهول المصدر



مخزن وبداخله 80 طن دقيق مجهول المصدر



ضبط 80 طن دقيق مجهول المصدر



مخزن وبداخله 80 طن دقيق مجهول المصدر