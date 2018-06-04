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صور.. شرطة التموين تضبط 80 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن فى المطرية

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:57 ص
صور.. شرطة التموين تضبط 80 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن فى المطرية مخزن وبداخله 80 طن دقيق مجهول المصدر
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط شرطة التموين، من القبض على "محمود ف ع" 57 سنة مسئول عن مخزن مواد غذائية، بمنطقة المطرية، لإدارته المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق  لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وباستهداف المخزن، أمكن ضبطه وعثر بداخله على 80  طن دقيق، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ضبط مخزن وبداخله 80 طن دقيق مجهول المصدر (1)
ضبط مخزن وبداخله 80 طن دقيق مجهول المصدر 

 

ضبط مخزن وبداخله 80 طن دقيق مجهول المصدر (2)
 مخزن وبداخله 80 طن دقيق مجهول المصدر

 

ضبط مخزن وبداخله 80 طن دقيق مجهول المصدر (3)
ضبط  80 طن دقيق مجهول المصدر

 

ضبط مخزن وبداخله 80 طن دقيق مجهول المصدر (4)
 مخزن وبداخله 80 طن دقيق مجهول المصدر 

 

ضبط مخزن وبداخله 80 طن دقيق مجهول المصدر (5)
ضبط 80 طن دقيق مجهول المصدر 

 


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دقيق مجهول المصدر

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