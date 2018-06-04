صور.. بريطانيا تدين فتاة بعد اعترافها بالتخطيط لـ "حفلة شاى" دموية فى لندن

لندن (أ ش أ) _ تصوير أ.ف.ب

أدان القضاء البريطانى، اليوم الاثنين ، فتاة بالتخطيط للقيام بهجوم على المتحف البريطانى، وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن القضاء البريطانى أدان صفاء بولار البالغة من العمر 18 عاماً اليوم بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية ، مضيفة أن والدة المتهمة وشقيقتها أدينتا كذلك بمساعدتها.

اعترفت شابة بريطانية أمام محكمة فى لندن بأنها كانت تعتزم ارتكاب مجزرة فى المتحف البريطانى، مستلهمة "الفكر الداعشى"، ومستخدمة عبارة "حفلة شاى" للتمويه خلال تواصلها مع شركائها.

وكشفت أجهزة الأمن البريطانية خلال التحقيق مع صفاء بولار (18 عاما) أنها كانت تخطط لمهاجمة الناس فى أماكن تجمعات حاشدة بالعاصمة البريطانية، ومن بينها المتحف البريطانى الذى يعد أكبر متحف فى الملكة المتحدة وتجذب الملايين من الزوار سنويا، بسكاكين وقنابل يدوية ومسدس.

ونقلت الشبكة عن الادعاء البريطانى قوله إن بولار خططت للهجوم من خلال تبادلها للرسائل مع أحد عناصر تنظيم "داعش" فى سوريا كان قد قُتل عام 2017.

وأشارت (فوكس نيوز) إلى أن بولار حاولت تجنيد شقيقتها ، 21 عاماً ، لتنفيذ الهجوم بعدما تم القبض عليها فى إبريل من العام الماضى إثر محاولتها السفر إلى سوريا ، موضحة أن الأم وابنتيها اعترفوا بجرائم الإرهاب ، وأنه سيتم النطق بالحكم عليهما فى وقت لاحق.



الفتاة المتهمة بمحاولة تنفيذ عملية ارهابية فى لندن



صفاء بولار المتهمة بالانضمام لداعش