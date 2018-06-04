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صحيفة بريطانية: المسلمون يمنعون الحانات من رفع علم السعودية بين أعلام دول المونديال

الإثنين، 04 يونيو 2018 06:33 م
صحيفة بريطانية: المسلمون يمنعون الحانات من رفع علم السعودية بين أعلام دول المونديال علم السعودية
كتب: محمد محسن أبو النور
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قالت جريدة ديلي ميل البريطانية، إن شكاوى وضغوط المسلمين دفعت الحانات في جميع أنحاء بريطانيا لإزالة أعلام المملكة العربية السعودية من بين أعلام الدول المشاركة فى كأس العالم المقرر إقامته فى روسيا الشهر الجارى، استنادا إلى أن العلم السعودى يضم الشهادتين ويعبر عن الدين الإسلامى وهو مالا يجوز وضعه فى حانات الشراب.

ونوهت الجريدة إلى فعاليات كأس العالم ستبدأ فى العاصمة الروسية موسكو يوم 14 يونيو الجارى بلقاء يجمع منتخبى روسيا والمملكة العربية السعودية، ضمن مباريات المجموعة الأولى التى تقع فيها مصر.

وذكرت الجريدة أن الآلاف من أصحاب الأملاك البارزين اضطروا إلى استبعاد أعلام المملكة العربية السعودية من سلاسل أعلام كأس العالم بعد شكاوى من المسلمين الذين أبدوا ضيقا من هذا الأمر


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