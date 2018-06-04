شركات الطيران العالمية تخفض توقعاتها للأرباح مع قفزة فى تكلفة الوقود

سيدنى- (رويترز)

خفضت شركات الطيران العالمية، اليوم الاثنين، توقعاتها لأرباح القطاع فى 2018 بفعل الارتفاع الكبير فى تكلفة الوقود، وحذرت من أن صعود أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية ربما تضيف إلى مخاطر التشغيل.

وقال الاتحاد الدولى للنقل الجوى (اياتا)، الذى يمثل نحو 280 ناقلة، إن من المتوقع أن يحقق القطاع ربحا قدره 33.8 مليار دولار هذا العام، بانخفاض قدره 12 % عن توقعات سابقة بحوالى 38.4 مليار دولار.

وأضاف أنه من المتوقع أن يرتفع العائد على الراكب، وهو مقياس لأسعار تذاكر الطيران، 3.2% هذا العام فى أول زيادة سنوية له منذ 2011، حيث حفز الاقتصاد العالمى القوى نموا فى الطلب.

وأبلغ الكسندر دو جونياك، المدير العام لاياتا الصحفيين خلال الاجتماع السنوى للاتحاد، قائلا "من المؤكد القول أن 2018 عام صعب، لكن الناقلات تبلى بلاء حسنا"، مضيفا أن معظم الانخفاض فى الأرباح يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط.

ويتوقع اياتا متوسط سعر للنفط عند 70 دولارا للبرميل هذا العام، ارتفاعا من 54.90 دولار العام الماضى، ومن 60 دولارا فى توقعات سابقة.

وتأتى التوقعات لأرباح أقل قوة انخفاضا من المستوى القياسى المرتفع الذى حققته الأرباح فى 2017 وبلغ 38 مليار دولار، لكن المقارنات مع هذا الرقم ربما تعترضها بنود محاسبية خاصة مثل إعفاء ضريبى استثنائى يدعم الأرباح السنوية، حسبما قال اياتا.

وربما تغطى أرباح الناقلات التكلفة المرتفعة لرأس المال فى القطاع للعام الرابع، وهو ما يجذب استثمارات فى أساطيل جديدة وبنية تحتية. لكن اياتا حذر من أن شركات الطيران لا تزال تعمل فى ظل أوضاع صعبة مقارنة مع قطاعات عديدة أخرى.

وقال دو جونياك أن الأرباح المتوقعة لهذا العام تمثل 4.1 % من مبيعات بنحو 750 مليار دولار.

وقال لرويترز فى مقابلة منفصلة "أربعة فى المئة ليست رقما كبيرا. لا تزال صناعة هشة. قدرتنا على مقاومة صدمات كبيرة محدودة".

* التحديات السياسية

حذر دو جونياك من أن شركات الطيران ربما تتضرر جراء تأثيرات ناجمة عن "قوى سياسية تتبنى أجندة حمائية"، لكنه لم يحدد تلك القوى التى تبدو مبعث قلق كبير له.

وقال دو جونياك للصحفيين "لم نواجه أى انخفاض كبير فى أعداد الركاب أو الشحن الجوى مرتبط بحروب تجارية أو حواجز حمائية حتى الآن، لكن إذا استمر هذا الوضع فسيحدث ذلك".

وهددت الولايات المتحدة والصين بفرض رسوم على منتجات تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار لكل منهما، بينما أبدت بعض الدول الأوروبية غضبها بشأن رسوم أمريكية جديدة على الصلب والألومنيوم.

وفى تلك الأثناء، تخطط بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبى، فى خطوة تشكل استقطابا سياسيا وتكتنفها ضبابية حول موعد وكيفية حدوثها.

ودعا اياتا الحكومات إلى دعم الإنفاق على البنية التحتية لتلبية الطلب، لكنه قال أن خصخصة المطارات أثبتت عدم جدواها.

وانتقد آلان جويس الرئيس التنفيذى لكوانتاس للطيران الاسترالية برنامج بلاده لخصخصة المطارات، وقال للصحفيين "قطاع الطيران بأكمله لفت انتباهه هذا النموذج السيء الذى تم وضعه".

* قفزة أسعار الوقود

يقول اياتا أن ارتفاع أسعار الوقود يضع ضغوطا على أرباح شركات الطيران، لكنه امتنع عن تحديد مستوى سعر ربما يدفع عدد كبير من الناقلات إلى الإفلاس.

وقال جوه تشون فونج رئيس مجلس إدارة اياتا، وهو أيضا الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية السنغافورية، "مستوى السعر مسألة تخضع للعرض والطلب، ولا يمكن تحديده مسبقا".

وقال مارتن جوس الرئيس التنفيذى لإير بالتيك أن ارتفاع السعر لا يشكل كارثة، مضيفا أن "أسعار الوقود ترتفع لكنها لن تصل إلى مستوى نقول عنده إننا لن نحقق أرباحا".

وقال ويلى والش الرئيس التنفيذى لمجموعة إيه.آى.جى، التى تتضمن الخطوط الجوية البريطانية وإيبريا الأسبانية، أن ارتفاع أسعار النفط سيضغ بعض الضغوط على الناقلات التى لم تتحوط ولديها ميزانيات عمومية ضعيفة.