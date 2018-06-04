س و ج.. كل ما تريد معرفته عن عمر الرزاز المكلف بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة

كتب: محمد الأحمدى

شهدت المملكة الأردنية خلال الأيام الماضية احتجاجات على قانون زيادة الضرائب وزيادة أسعار البنزين والمحروقات، وذلك قرب مقر مجلس الوزراء.

وأكد منتقدو القانون أنه سيؤدى إلى تدنى مستويات المعيشة، الأمر الذى دفع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بالطلب من الحكومة تقديم استقالتها، والامتثال لمطالب المتظاهرين.

وكلف العاهل الأردنى وزير التربية والتعليم بالمملكة عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة هانى الملقى، اليوم الاثنين، فى خطوة تهدف إلى نزع فتيل احتجاجات واسعة النطاق على سياسات اقتصادية حكومية.



رئيس الوزراء الأردنى الجديد عمر الرزاز

ويقدم اليوم السابع فى صورة س و ج أبرز المعلومات عن عمر الرزاز المكلف بتشكيل الحكومة الأردنية.

ما هو منصبه فى حكومة هانى الملقى السابقة ؟

يعمل عمر الرزاز بمنصب وزير التربية والتعليم فى الحكومة.

هل لديه أنشطة سياسية إلى جانب عمله كوزير ؟

نعم حيث يعتبر أمين عام حزب البعث العربى الاشتراكى.

ما هو مؤهله العلمى ؟

حاصل على دكتوراه من جامعة هارفارد فى التخطيط بتخصص فرعى فى الاقتصاد

وحاصل على درجة ما بعد الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة هارفارد



الوزير عمر الرزاز المكلف بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة

ما هى أهم المناصب التى شغلها عمر الرزاز ؟

وزير التربية والتعليم

رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى

رئيس لجنة تقييم التخاصية

رئيس مجلس الأمناء فى صندوق الملك عبدالله الثانى للتنمية

رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردنى

قاد الفريق الوطنى المسؤول عن إعداد إستراتيجية التوظيف الوطنية 2011-2012.

المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعى فى الأردن (2006-2010).

مدير مكتب البنك الدولى فى لبنان 2002-2006.



رئيس الوزراء الأردنى الجديد

ما هى أبرز خبراته الاقتصادية ؟

تشمل خبرته فى البنك الدولى مجالات تنمية القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية.

وتتضمن الدول التى عمل خلال عمله فى البنك الدولى روسيا وأوزبكستان وتركمنستان وأستونيا وروسيا البيضاء ومقدونيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى والمملكة العربية السعودية واليمن وإيران ولبنان والأردن.

وعمل أستاذ مساعد فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فى برنامج تنمية الدولية وبرنامج التخطيط الإقليمى.

إضافة إلى عضويته فى العديد من مجالس إدارة المنظمات الخاصة والمنظمات غير الربحية ولديه عدد من المنشورات فى المجلات المحكّمة.