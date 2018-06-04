سقوط 4 متهمين بحوزتهم بانجو وحشيش فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 4 متهمين، بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد .م.ز"30 عاما دبلوم صنايع مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته قطعة من مخدر الحشيش والمتهم "بسيونى.ع.ف"31 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "على .ال.ف"25 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم اول الاسماعيلية بحوزته قطعة من مخدر الحشيش والمتهم "احمد.ح.س"30 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته 10 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 1.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول .

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة، لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.