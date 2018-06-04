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الإثنين، 04 يونيو 2018 01:19 ص
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سقوط عاطل قبل ترويجه أقراص الترامادول ببولاق الدكرور

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:00 ص
سقوط عاطل قبل ترويجه أقراص الترامادول ببولاق الدكرور مخدر -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

أكدت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بشارع ناهيا فى بولاق الدكرور.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته 270 قرصا مخدرا، من عقار الترامادول، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف أنه اعتاد تروبج المواد المخدرة على عملائه بشارع ناهيا، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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