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الإثنين، 04 يونيو 2018 02:12 م
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سعر اليورو اليوم الاثنين 4-6-2018 فى مصر

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:53 م
سعر اليورو اليوم الاثنين 4-6-2018 فى مصر اليورو
كتبت- هبة حسام
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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم الاثنين 4-6-2018، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، حيث ارتفع سعر الشراء به، بينما انخفض سعر البيع، وسجل فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 20.74 جنيه للشراء، و 21 جنيها للبيع.

 

تعتبر عملة اليورو الأوروبى، ثانى أهم العملات الدولية بعد الدولار الأمريكى، كما يعد اليورو، العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الإتحاد الأوروبى الـ28، علاوة على كونه العملة الرسمية فى 6 دول أخرى خارج عضوية الإتحاد الأوروبى.

 

 تشهد عملة اليورو الأوروبى العديد من التغيرات فى سعرها أمام الجنيه المصرى بشكل يومى، سواء بالتراجع أو الارتفاع، ووفقاً لآخر تحديثات عدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات يوم الاثنين الموافق 4 يونيو 2018.

سعر اليورو اليوم فى مصر

 

وجاء سعر اليورو الأوروبى، والذى اختلف فى كل بنك عن الآخر، كالتالى....

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.79 جنيه للشراء

20.94 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.74 جنيه للشراء

21.00 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.74 للشراء

20.93 للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.80 جنيه للشراء

20.99 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى

cib

20.78  للشراء

20.98  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.81  جنيه للشراء

21.04  للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.70 جنيه للشراء

21.00 جنيه للبيع

 

 


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