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سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 4-6-2018 واستقرار العملة السعودية

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:45 م
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 4-6-2018 واستقرار العملة السعودية الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 4-6-2018، وعند سعر ختام تعاملات الأمس، ثبت سعر الريال السعودى، مسجلاً 4.74 جنيه للشراء، و 4.77 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، وذلك بعد ارتفاعات متتالية شهدتها العملة السعودية على مدار تعاملات الأسبوعيين الماضيين.

 

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، والتى سجل فروقاً طفيفة فيما بينها "من بنك لآخر"،  وذلك بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.79 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى الآن، فى آخر تحديثات له.

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى

"

4.75 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.77  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

 4.77 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء

4.77  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى

cib

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع


 

العملة السعودية الأكثر تداولاً فى مصر على مستوى العملات العربية
 

 الجدير بالذكر، أن العملة السعودية تعد أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم الحج والعمرة، وقد شهد سعر الريال السعودى حالة استقرار لقرابة شهرين، ثم بدأ فى الارتفاع أمام الجنيه المصرى خلال الأسبوعين الماضيين، ثم عاود الاستقرار مرة أخرى فى الأيام الحالية.

 


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