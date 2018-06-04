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زعيم حزب العمال البريطانى يدعو لإعادة تماثيل فى المتحف البريطانى إلى اليونان

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:25 م
زعيم حزب العمال البريطانى يدعو لإعادة تماثيل فى المتحف البريطانى إلى اليونان زعيم حزب العمال البريطانى جيرمى كوربين
أ ش أ
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دعا زعيم حزب العمال البريطانى جيرمى كوربين، إلى إعادة تماثيل بارثينون ماربلز التى يستضيفها المتحف البريطانى إلى اليونان.

وأكد كوربين - فى مقابلة مع صحيفة "تا نيا" اليونانية - أن التماثيل يعود أصلها إلى اليونان، مضيفا أن التماثيل صنعت فى اليونان وكانت هناك لآلاف السنين قبل أن يأخذها اللورد إيلجن، ودعا زعيم حزب العمال، إلى إطلاق مناقشات "بناءة" مع الحكومة اليونانية من أجل إعادة التماثيل، مشيرًا إلى أن هذا هو الإجراء المعتاد فى حالة إزالة أو سرقة كل القطع الأثرية من البلدان التى كانت تحت الاحتلال أو المستعمرات.

 


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