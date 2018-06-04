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الإثنين، 04 يونيو 2018 03:12 م
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روسيا: دور مجموعة الثمان الكبار يتراجع بالنسبة إلى موسكو

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:02 م
روسيا: دور مجموعة الثمان الكبار يتراجع بالنسبة إلى موسكو المتحدث باسم الكرملين
أ ش أ
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أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، أن دور مجموعة الثمان الكبار يتراجع بالنسبة إلى روسيا بالتزامن مع تنامى دور مجموعة العشرين فى ظل المتغيرات الراهنة.

وحول ما إذا كانت هناك رغبة لدى موسكو بالعودة إلى مجموعة الثمان الكبار، قال بيسكوف اليوم الاثنين، "إن أهمية هذه المجموعة تتراجع بالنسبة إلى روسيا، لأنه فى ظل المتغيرات الراهنة، سواء فى القضايا السياسية الدولية أو الاقتصادية، يتنامى دور صيغ أخرى، على سبيل المثال مجموعة العشرين حيث تشارك روسيا بنشاط فيها".


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