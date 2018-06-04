video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 05:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رواد الأعمال ينشرون تجاربهم لطلاب الجامعة الألمانية فى مهرجان ثقافى

الإثنين، 04 يونيو 2018 04:30 م
رواد الأعمال ينشرون تجاربهم لطلاب الجامعة الألمانية فى مهرجان ثقافى مهرجان لريادة الأعمال بالجامعة الألمانية
وائل ربيعى
إضافة تعليق

نظمت مجموعة عمل أسرة كانفس الطلابية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، مهرجاناً ثقافياً لريادة الأعمال، تضمن دعوة عدد من رواد الأعمال الذين قاموا بتجربة إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إيصال ونشر تجاربهم الرياديّة فى مجالات مختلفة.

وقالت الدكتورة هادية حمدى، الأستاذ بكلية تكنولوجيا الإدارة والمشرف على أعمال المهرجان، إن المشاركين استعرضوا أولى خطوات العمل بمشاريعهم وحتى انتهاء المرحلة التنفيذية لها، ولفتت إلى أن هذا التجمع العلمى الذى ضم عددا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب إضافة إلى عدد من مسئولى كبرى الشركات فى عالم التقنيات الحديثة جاء بغرض دعم وترسيخ لفكر تطبيق مفهوم ريادة الأعمال لديهم، فتبنى ذلك الفكر يكمن فى استخدامه كمسار سليم يسلكه أصحاب الروح الشبابية حيث يتيح لهم فرص التعلم والصبر والإصرار والتحلى بروح المثابرة والقدرة على التركيز على الأهداف سواء كانت قريبة أو بعيدة المدى وتمكنه من بث تأثيره الإيجابى الفعال داخل المجتمعات لتحقيق إنجازات جاءت ثمرة لمجهودات كبيرة ومتواصلة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى: قانون فروع الجامعات الأجنبية يصل البرلمان خلال أيام

مهرجان ريادة الاعمال

الجامعة الالمانية

طلاب الجامعة الالمانية




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة