رواد الأعمال ينشرون تجاربهم لطلاب الجامعة الألمانية فى مهرجان ثقافى

نظمت مجموعة عمل أسرة كانفس الطلابية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، مهرجاناً ثقافياً لريادة الأعمال، تضمن دعوة عدد من رواد الأعمال الذين قاموا بتجربة إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إيصال ونشر تجاربهم الرياديّة فى مجالات مختلفة.

وقالت الدكتورة هادية حمدى، الأستاذ بكلية تكنولوجيا الإدارة والمشرف على أعمال المهرجان، إن المشاركين استعرضوا أولى خطوات العمل بمشاريعهم وحتى انتهاء المرحلة التنفيذية لها، ولفتت إلى أن هذا التجمع العلمى الذى ضم عددا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب إضافة إلى عدد من مسئولى كبرى الشركات فى عالم التقنيات الحديثة جاء بغرض دعم وترسيخ لفكر تطبيق مفهوم ريادة الأعمال لديهم، فتبنى ذلك الفكر يكمن فى استخدامه كمسار سليم يسلكه أصحاب الروح الشبابية حيث يتيح لهم فرص التعلم والصبر والإصرار والتحلى بروح المثابرة والقدرة على التركيز على الأهداف سواء كانت قريبة أو بعيدة المدى وتمكنه من بث تأثيره الإيجابى الفعال داخل المجتمعات لتحقيق إنجازات جاءت ثمرة لمجهودات كبيرة ومتواصلة.