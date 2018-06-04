رئيس الشرقية للدخان لـ"اليوم السابع": خطة لاستغلال الأصول غير المستغلة

كتب عبد الحليم سالم

كشف المحاسب محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الشركة تواصل استكمال إجراءات استغلال الأصول غير المستغلة بالشركة، وهى عبارة عن 3 قطع أراضى فضاء 6 آلاف متر فى جزيرة الذهب وترعة الزمر والإسكندرية، إضافة إلى 3 مواقع فيها مبانى فى ترعة الزمر والمانسترلى، والجزء الخلفى من مصنع الجيزة.

ولفت لـ"اليوم السابع" إنه يجرى التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاستغلالها سواء بالبيع أو الايجار، أو المشاركة لتعظيم عوائد الشركة. وقال إن الجهات الحكومية المعتمدة هى من تقيم الأراضى حاليا.

وحول أبرز ملفين تعانى منهما الشركة، قال هارون إن الملف الأول هو ملف التصدير والثانى ملف المعسل بالنكهات، مؤكدا أن المنافسة خارج مصر قوية للغاية فى السجائر علاوة على أن الجمارك مرتفعة بغض النظر عن نوع السجائر مما يضعف قدرتنا التنافسية فى الخارج ونسعى لزيادة الصادرات.

وفيما يتعلق بالمعسل الذى تنتجه الشركة قال إن تراجع الصادرات نتيجة التوترات فى ليبيا وضعف معدلات التصدير للسوق الليبى، مؤكدا أن الشركة كانت تصدر سنويا إلى ليبيا فقط 1500 طن سنويا، تراجع حاليا إلى 400 طن حاليا.

الجانب الآخر من ضعف تصدير المعسل، يرجع إلى وجود المعسل المقلد لمعسل الشركة، بل وبنفس ألوان العلب هناك 9 شركات تقلد معسل الشركة، مما يستلزم نشاطا من الجهات الرقابية على المعسلات المغشوسة فى ظل تراجع ظاهرة السجائر المهربة والمقلدة بشكل كبير وتراجعها من 15% إلى 2% فقط.

وقال محمد عثمان هارون إن الشركة تسعى إلى إنتاج معسل بنكهات جديدة لغزو السوق الخارجى به الفترة المقبلة، والأمر ما يزال محل دراسة بهدف زيادة أرباح الشركة وتقليل التكاليف.

وحول السجائر الإلكترونية أشار أن الشركة تدرس وضعها، لأنه غير مقبول أن تنتج الشركة سجائر الكترونية، وتحقق خسائر كبيرة، حيث إن السجائر الإلكترونية فى مصر محدودة الاستهلاك جدا، وحتى السائل الإلكترونى مقلد ومهرب، وبالتالى قد تمثل خسارة للشركة التى ما تزال تدرس السوق وتدرس المنتجات الالكترونية الجديدة.

وقال إن الشركة تحرص على مواردها لأنها جزء من الوطن وتمثل شقة فى البلد، ولذلك لابد أن تواكب التطوير والتحديث، وهناك تحديث لـ5 خطوط جديدة لزيادة إنتاج السجائر وفق الخطة المعتمدة، مشيدا بما تشهده البلاد من استقرار، وما يشهده الاقتصاد من استقرار وتحسن ملموس للغاية.

وقال إنه سيتم إنشاء مصنع لإنتاج المعسل فى أرض برج العرب والبالغ مساحتها 110 آلاف متر بحيث يتم المحافظة عليها تمهيدا لإنشاء كمصنع عملاق أو مجمع صناعى فى المستقبل فيها وكان مخصص له 1.5 مليار جنيه تم إضافتها على الأرباح العام المالى الماضى.

وحول طرح نسبة 4% من أسهم الشركة فى البورصة قال إنه يجرى دراسة ذلك خاصة أن قيمة النسبة تصل لنحو 2.5 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير لابد من استثماره بشكل جيد، معتبرا أن من حق صندوق العاملين أو أى عامل شراء الأسهم وقت الطرح بالسعر المحدد.

وتوقع أن يتم الطرح بعد توزيع النصف سهم المجانى لكل سهم وفق قرارات الجمعية العامة الاخيرة.