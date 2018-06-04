video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الحكومة التونسية يشكل خلية أزمة لضحايا مركب الهجرة غير الشرعية

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:23 م
رئيس الحكومة التونسية يشكل خلية أزمة لضحايا مركب الهجرة غير الشرعية يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

عقد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشّاهد صباح اليوم الإثنين جلسة عمل وزاريّة لمتابعة آخر مستجدات غرق مركب هجرة غير شرعيّة بسواحل جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس، بحضور وزيرى الدفاع والداخلية وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية العليا.

وقرر تشكيل خلية أزمة على المستوى الحكومى لتوفير الدعم لعائلات الضحايا وتوفير المساندة المعنوية والنفسية للناجين، كما قدم تعليماته للمسئولين لتوفير العناية العاجلة والضرورية لعائلات الضحايا معنويا وماديا.

وأكد رئيس الحكومة على تضامن الحكومة التام مع عائلات ضحايا الحادثة، وأن كل التونسيين يقاسمونهم مشاعر الأسى والحزن، كما أكد على مواصلة الجهود ووضع كل الإمكانيات الضرورية من أجل استكمال عملية البحث عن المفقودين.

كما طالب بضرورة تفعيل قرارات المجالس الوزارية السابقة فيما يتعلق بتتبع الشبكات الإجرامية المختصة فى استغلال الشباب الراغب فى الهجرة، والمتاجرة بهم والمخاطرة بحياتهم، وتفكيك هذه الشبكات فى أسرع وقت ومعالجة كل أوجه القصور التى أدت إلى مثل هذه الفاجعة.

يشار إلى أنّ أمس شهد غرق قارب هجرة غير شرعيّة بسواحل قرقنة و كان القارب يقلّ أكثر من 200 شخص من جنسيات مختلفة أغلبهم تونسيين، ووفق ما ذكره آمر القاعدة البحرية الرّئيسية بصفاقس و النّاطق الرّسمي باسم اللّجنة الجهوية لمواجهة الكوارث، العميد محمد الصالح الصقعامة فقد تمّ إنقاذ 68 شخصا بينهم 60 تونسيا و العثور على 48 جثة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب مهاجرين فى تونس إلى 35 وإنقاذ 68 آخرين

انتشال جثث 11 مهاجرا وإنقاذ 67 آخرين قبالة سواحل تونس

تونس

يوسف الشاهد

الهجرة غير الشرعية

صفاقس

اخبار تونس




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة