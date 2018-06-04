رئيس الحزب الحاكم فى رومانيا يدعو إلى التظاهر بسبب "فساد نظام العدالة"

بوخارست (أ ش أ)

أعلن رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى الحاكم فى رومانيا ليفيو دراجنيا، اليوم الاثنين، أن الحزب سيحشد مئات الآلاف من مؤيديه من كافة أنحاء رومانيا للتظاهر يوم السبت، القادم ضد ما اسماه بـ"فساد نظام العدالة".

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن دراجنيا لن يكون رئيسا للوزراء نظرا لاتهامه بتزوير الانتخابات التى أجريت فى ديسمبر الماضى رغم فوز حزبه بها، كما أنه يحاكم فى قضيتين فساد آخرتين، فيما أنكر دراجنيا كافة التهم الموجهة إليه.

وأعرب الحزب أن الغرض من تنظيم التظاهرة هو دعم الديمقراطية بالبلاد، مشيرا إلى أن النائب العام لديه سلطة طاغية كما ارتكب عدد من انتهاكات.

يذكر أن وكالة مكافحة الفساد قاضت 713 مسئولاً بينهم 28 محافظا و38 مدير مؤسسة عامة وسيناتور العام الماضى.