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رئيس البرلمان اليونانى: احتجاز تركيا للجنديين اليونانيين غير قانونى

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:31 م
رئيس البرلمان اليونانى: احتجاز تركيا للجنديين اليونانيين غير قانونى البرلمان اليونانى ـ صورة أرشيفية
أثينا (أ ش أ)
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دعا رئيس البرلمان اليونانى نيكوس فوتسيس إلى إطلاق سراح الجنديين اليونانيين المعتقلين فى سجن تركى منذ أن ضلا طريقهما عبر الحدود أوائل مارس الماضى، ووصف احتجازهما بأنه غير قانونى .

وقال فوتسيس، فى تصريحات بثها الموقع الالكترونى لصحيفة "كاثمرينى" اليونانية، أن علاقات اليونان مع تركيا تمر فى بعض الأحيان بفترات صعبة رغم الإطار المستقر للتعايش والحوار الذى تم استعادته بين البلدين فى السنوات الأخيرة .

وأضاف رئيس البرلمان اليونانى " أن أوقات الاختبار التى تتضمن أحيانا تساؤلات غير مباشرة من أعضاء القيادة التركية الحالية بشأن الحقوق السيادية لبلادنا والمعاهدات الدولية هى انعكاس للوضع المرن والانتقالى الجغرافى والسياسى الذى تجد تركيا نفسها فيه اليوم".

وعلى الرغم من ذلك أشار فوتسيس إلى أن سلوك تركيا المعارض لليونان ينطوى على مخاطر مؤكدا ضرورة التزام أنقرة باحترام المعاهدات الدولية والاتفاقيات بين البلدين.

كما دعا المسؤول اليونانى الاتحاد الأوروبى والمنظمات الدولية الأخرى إلى اتخاذ موقف مؤيد لاحترام القانون الدولي.

وفيما يتعلق بالجنود الأتراك الثمانية الذين طلبوا اللجوء فى اليونان منذ هروبهم من انقلاب فاشل فى تركيا عام 2016، قال فوتسيس أن ذلك الأمر فى يد القضاء اليوناني.

وأكد فوتسيس أن قضية الأتراك الثمانية لا علاقة لها بقضية الجنديين اليونانيين المحتجزين بشكل غير قانونى فى تركيا منذ ثلاثة أشهر دون توجيه تهم إليهما.

 


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