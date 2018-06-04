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الإثنين، 04 يونيو 2018 12:10 ص
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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 4/6/2018 بمحافظات مصر

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 4/6/2018 بمحافظات مصر درجات الحرارة أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر . 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : 

الصغرى العظمى 
 
القاهرة 23 33 
 
وسط الدلتا 22 33
 
الإسكندرية 22 28
 
بلطيم 21 29
 
مطروح 20 28
 
السلوم 19 30
 
سيوة 21 35
 
بورسعيد 21 27 
 
دمياط 21 27
 
العريش 20 29
 
رفح 19 28
 
الاإسماعيلية 21 33
 
السويس 21 33
 
رأس سدر 23 32
 
نخل 15 31
 
نويبع 25 33
 
طابا 19 32
 
كاترين 14 27
 
الطور 24 36
 
شرم الشيخ 26 34
 
الغردقة 25 34
 
مرسى علم 25 35
 
الفيوم 21 34
 
بنى سويف 21 34
 
المنيا 20 34
 
أسيوط 21 35
 
سوهاج 22 36
 
قنا 24 36
 
الأقصر 25 37
 
أسوان 26 37
 
أبوسمبل 24 36
 
الوادى الجديد 22 36
 
شلاتين 24 36
 
ابو رماد 25 35
 
راس حدربة 26 34
 
حلايب 26 34
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 
الصغرى العظمى 
 
مكة المكرمة 29 42 
 
المدينة 24 39 
 
الرياض 31 44
 
المنامة 32 40
 
أبوظبى 31 43
 
الدوحة 31 40
 
الكويت 29 43
 
دمشق 14 30
 
بيروت 22 27
 
عمان 15 28
 
القدس 16 25 
 
غزة 22 28
 
بغداد 26 43
 
مسقط 31 36
 
صنعاء 16 29
 
الخرطوم 26 40
 
طرابلس 21 31 
 
تونس 18 27
 
الجزائر 15 23
 
الرباط 14 22
 
نواكشوط 20 28
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 
الصغرى العظمى 
 
أنقرة 12 28 
 
اسطنبول 18 26
 
اسلام اباد 30 44
 
نيودلهى 33 42
 
جاكرتا 24 33
 
بكين 20 34
 
كوالامبور 25 32
 
طوكيو 18 28
 
أثينا 20 30
 
روما 16 29
 
باريس 16 24
 
مدريد 12 20
 
برلين 15 27
 
لندن 11 20
 
مونتريال 09 13
 
موسكو 13 25
 
نيويورك 14 18
 
واشنطن 15 24

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