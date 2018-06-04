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خليجيون يحتفون بارتفاع الاحتياطى الأجنبى المصرى: يا أهل مصر بلدكم قادمة بقوة

الإثنين، 04 يونيو 2018 04:43 م
خليجيون يحتفون بارتفاع الاحتياطى الأجنبى المصرى: يا أهل مصر بلدكم قادمة بقوة تحسن الاقتصاد المصرى
شيريهان المنيري
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احتفى عدد من مشاهير سوشيال ميديا فى منطقة الخليج الخليج، بارتفاع احتياطى مصر الأجنبى إلى أعلى مستوياته منذ مطلع التسعينيات، إلى جانب متابعتهم للأحوال الاقتصادية بمصر بشكل عام، والإشادة بما يلاحظونه من تقدم وتحسُن فى عدد من المجالات الاقتصادية.

 

وقال رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية، أحمد الجار الله: "عندما قلنا أن سنوات مصر القادمة سنوات خير واستقرار سياسى واقتصادى، فالآن احتياطى النقد الأجنبى 45 مليار دولار، ودخل قناة السويس 5 مليارات ومائة مليون للشهور العشرة الأخيرة.. الاحتياطى آخر العام متوقع 60 مليار ودخل القناة 6 مليارات غير السياحة".

 

الجارالله
 

 

وأضاف الجارالله، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة، تويتر: "يا أهل مصر قارنوا وضع مصر الاقتصادى والسياسى والأمنى أيام سنة حكم الإخوان إبليس.. يا أهل مصر صبرتم على الإجراءات الاقتصادية القاسية، لكن الآن ضفرتم احتياطى.. نقد مهم.. تصدير حلو.. سياحة نشطة.. استقرار سعر العملة.. مصر تتقدم وبشر الصابرين خيرًا.. مصر تنمو وتزدهر.. عظيمة يا مصر نيلها سكر".

الجاراللههه

 

من جانبه، نقل المستشار المالى والسياسى السعودى، محمد نافع، والشهير بـ"المستشار"؛ الخبر الخاص بمصر عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "تستاهل مصر كل خير"، مضيفًا رأيه بأنه لازال يراهن على أن مصر خلال أقل من 10 أعوام، سيكون لها شأن اقتصادى عظيم، وكل المؤشرات الاقتصادية تحسنت بشكل كبير بمصر".

 

وتابع "المستشار" السعودى فى سلسلة من التغريدات اليوم الأثنين: "تخيلوا بعد أن كانت احتياطات مصر فى عام 2013، 14 مليار دولار فقط، الآن ما شاء الله تضاعفت مرات ومتوقع أن تتضاعف أكثر لأن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن مصر قادمة بقوة".

 

 

المستشار

 

 

 


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