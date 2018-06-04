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الإثنين، 04 يونيو 2018 10:07 م
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حفل إفطار لأسر شهداء الواحات..ووالدة البطل إسلام مشهور: الداخلية لا تنسى أبناءها

الإثنين، 04 يونيو 2018 08:56 م
حفل إفطار لأسر شهداء الواحات..ووالدة البطل إسلام مشهور: الداخلية لا تنسى أبناءها والده الشهيد إسلام مشهور فى حفل الإفطار
دينا الحسينى
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نظم قطاع الأمن المركزى، اليوم الاثنين، حفل إفطار جماعى لأسر شهداء الأمن المركزى بقطاع سلامة عبد الرؤوف للعمليات الخاصة حضره عدد من قيادات قطاع الأمن المركزى تضمن تقديم العديد من الفقرات الترفيهية لأبناء أسر الشهداء، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية أسر الشهداء من أبطال الشرطة وتلبية جميع مطالبهم. 

وقالت سوزان عبد المجيد، والدة النقيب إسلام مشهور أول شهيد فى اشتباكات الواحات فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إنها تلقت دعوة من قطاع الأمن المركزى لحضور حفل إفطار مع زملاء ابنها الشهيد، وتقدمت بالشكر لوزارة الداخلية التى تحرص دائما على التواصل مع أسر الشهداء فى لافتة شعارها "لا ننسى أبناءنا".

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 وأضافت والدة الشهيد أنها جلست داخل مكتب نجلها الشهيد تسترجع مع زملائه اللحظات العصيبة خلال مأمورياته التى كان يكلف بها وتحدث قادته عن أداء نجلها فى العمل، وكيف كان يتسابق مع زملائه على خروج المأموريات وتميزه خلال التدريبات، قائلة: "ابنى استشهد وهو راض ونحن راضون بقضاء الله ورغم أن فراقه صعب، لكن  لن يكون أغلى على مصر"ن متذكرة آخر مكالمة  بينها وبين نجلها الشهيد قبل الحادث الذى رفض فيها التحدث عن تفاصيل المأمورية أو مكانها أو خطورتها.

واختتمت: إسلام حقق أمنيته بدخوله كلية الشرطة وأصبح ضابط أمن مركزى بالعمليات الخاصة، وكان يتسم بالهدوء والكتمان ولا يحكى عن عمله حتى لا يقلقنى، ودمه فداء لبلده مصر.

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