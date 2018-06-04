حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة بالمرج

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، بحبس المتهم " عماد.م" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة.

تعود الواقعة لنجاح النقيب عصام رضا من رجال مباحث قسم المرج، فى القبض على "عماد.م.ع"، عاطل، 32 سنة، مقيم في 6 شارع المفارق، المرج، مسجل خطر والسابق ضبطه فى عدد 17 قضية مخدرات، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم.

بتفتيشه عثر معه على 10 أقراص من "تامول" و10 أقراص "باركينول" و3 من أقراص "اوموتريل"، بقصد الاتجار، وكذا على مبلغ مالى وقدره 200 جنيه من متحصلات البيع، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بزبائنه.