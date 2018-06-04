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حبس عاطل حاول ترويج كيلو حشيش فى البساتين

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:47 م
حبس عاطل حاول ترويج كيلو حشيش فى البساتين حشيش - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج المواد المخدرة فى دائرة القسم وضبطه بحوزته كيلو حشيش وسلاح أبيض "مطواه".
 
 
كانت معلومات وردت للرائد أحمد مصلح، معاون مباحث قسم شرطة البساتين، بإشراف المقدم على فيصل، رئيس المباحث ، تفيد قيام "م.ع" 31 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بالتردد على دائرة القسم بقصد ترويج المواد المخدرة.
 
 
وعلى الفور تم تكثيف التحريات، وتبين صحة المعلومات، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم فى منطقة فايدة كامل، وبتفتيشه عثر بحوزته على 7 أكياس من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالى 7 آلاف جنيه، وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة".
 
 
وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والمطواة بقصد الدفاع عن النفس، تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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