حالة الطقس اليوم الاثنين 4/6/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الاثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن نهاراً:

ترتفع درجات الحرارة قليلاً، مع بقائها دون مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.

تسود أجواء معتدلة في عموم المناطق مع ظهور بعض السُحب المنخفضة، وتكون حارة نسبياً في البحر الميت والاغوار والعقبة.

في حين تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً:

ترتفع درجات الحرارة قليلاً مقارنة بالليالي الماضية، لتسود أجواء لطيفة إجمالاً.

وتكون الرياح مُتغيرة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.