حارس عقار يستعين بـ5 أشخاص لخطف طفل وطلب فدية 2 مليون جنيه بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على كافة المتهمين المتورطين فى خطف طفل، وطلب فدية 2 مليون جنيه من والده مقابل إطلاق سراحه بالطالبية، وتبين أنهم 6 أشخاص، بينهم حارس العقار الذى يقيم به الطفل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا من صاحب شركة مقاولات، أفاد فيه بخطف مجهولين لابنه البالغ من العمر 4 سنوات، وطلب فدية 2 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وخلال إجراء التحريات، أطلق المتهمون سراح الطفل، خشية القبض عليهم، وكشفت معلومات الرائد سامح بدوى رئيس مباحث الطالبية، أن وراء ارتكاب الواقعة،حارس العقار الذى يقيم به الطفل، و5 أشخاص آخرين.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم على عبد الكريم وكيل فرقة مباحث غرب الجيزة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.