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توقيع المرحلة الثانية من البرنامج القومى لصرف صحى القرى فى 3 محافظات

الإثنين، 04 يونيو 2018 02:14 م
توقيع المرحلة الثانية من البرنامج القومى لصرف صحى القرى فى 3 محافظات الدكتور مصطفى مدبولى - وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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وقع منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اتفاقية تعاون بالأحرف الأولى مع الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى، لتوصيل الصرف الصحى للمرحلة الثانية من البرنامج القومى لصرف صحى القرى.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل وزارة الإسكان لشئون المرافق، أن الاتفاقية خصصت مبلغ 600 مليون دولار من البنك الدولى، لتوصيل الصرف الصحى لعدد من القرى فى 3محافظات وهى " الغربية ودمياط والمنوفية".

وأشارت إلى أن الاتفاقية عبارة عن اتفاق مبدىء ولم يتم تحدد موعد بدء التنفيذ بعد.

 


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مصطفى مدبولى

صرف صحى القرى

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