تنفيذ 860 حكما وضبط 106 هاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 860 حكمًا متنوعًا منها 656 حكمًا جزئيا، و36 حكما مستأنفا و133 حكم غرامات، و3 هاربين من أحكام جنائية و32 أحكام مخالفات وتحصيل مبلغ 15100 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 106 متهمين هاربين محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.