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الإثنين، 04 يونيو 2018 06:17 م
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تليجراف: جهاز MI5 البريطانى يشارك الشرطة والمدارس معلوماته لمحاربة الإرهاب

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:08 م
تليجراف: جهاز MI5 البريطانى يشارك الشرطة والمدارس معلوماته لمحاربة الإرهاب ساجد جافيد
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن ضباط الشرطة والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين سيتم إبلاغهم من قبل وكالة الاستخبارات الأمنية المعنية بالأمن القومى MI5 عن المشتبه فى أنهم إرهابيون فى محاولة لعرقلة المؤامرات والمساعدة فى إبعاد الناس عن التطرف ، حسبما أعلن وزير الداخلية اليوم.
 
وأوضحت الصحيفة أن وزير الداخلية ساجد جافيد سيعلن اليوم عن استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب للمساعدة فى معالجة "التغيير التدريجى فى الإرهاب" بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية العام الماضى التى أودت بحياة 36 شخصا.
 
وخلال حديثه فى ذكرى هجوم جسر لندن الإرهابى، سلط وزير الداخلية الضوء على مراجعة خلصت إلى أن بعض المتورطين فى هجمات العام الماضى كانوا معروفين للوكالة. 
 
وقال إن جهاز MI5 "قد تعلم الدرس" وسوف يشارك فى المستقبل المعلومات مع الجهات المعنية للمساعدة فى إحباط المخططات وتضييق الخناق على المشتبه بهم وتعزيز جهود محاربة التطرف فى المدارس والمؤسسات. 
 

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