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تقارير إعلامية: ألمانيا منحت الحماية لأكثر من 80 متطرفا

الإثنين، 04 يونيو 2018 10:54 ص
تقارير إعلامية: ألمانيا منحت الحماية لأكثر من 80 متطرفا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
كتب: أحمد علوى
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قالت تقارير إعلامية المانية، إن مكتب الهجرة واللاجئين فى مدينة بريمن منح وضع الحماية لأكثر من 80 متطرفا، ولم يستبعد أن يكون نصفهم من الإرهابيين الخطرين، فيما يتصاعد الضغط على المستشارة أنجيلا ميركل لتوضيح معرفتها بالتلاعبات فى بريمن.

 

وكشف تقرير إعلامى، أن المكتب الخارجى التابع لهيئة الهجرة واللاجئين فى مدينة بريمن منح منذ عام 2000، وضع الحماية لأكثر من 80 متطرفا، وجاء ذلك وفقا لما ذكرته شبكة التحرير الصحفى "دويتش لاند" استنادا إلى مراجعة أجراها المكتب الاتحادى لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) لـ1800 قرار إيجابى صادر من مكتب هيئة الهجرة واللاجئين فى بريمن.

 

وأوضحت المراجعة التى نشرتها وسائل الإعلام الألمانية أمس الأحد، أن 46 من هذه القرارات صدرت لصالح أشخاص لهم خلفية إسلامية متطرفة، ولا يمكن استبعاد أن يكونوا إرهابيين خطرين، فيما صدر 40 قرارا آخر لصالح أشخاص لهم خلفية متطرفة أجنبية، وأظهرت المراجعة وجود صلة لثلاثة أشخاص باستخبارات خارجية.

 

ويقيم أغلب المشتبه بهم فى الوقت الراهن فى ولايات سكسونيا السفلى وشمال الراين فستفاليا وبرلين.

 

ووجهت تقارير إعلامية أمس الأحد، اتهامات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحكومتها بالتورط فى الفضيحة التى تهز منذ أسابيع المكتب المكلف بإدارة شئون مئات آلاف المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا منذ 2015.

 


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