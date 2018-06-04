تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك الجمعة 15يونيو بمدن ومحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن أول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو، وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" لقرائه مواعيد صلاة العيد بمختلف محافظات ومدن الجمهورية وفقا لما يلى ..

- القاهرة 5:18

- الجيزة 5:19

- الإسكندرية 5:21

- بورسعيد 5:11

- السويس 5:13

- العريش 5:06

- الطور 5:13

- سانت كاترين 5:11

- طابا 5:05

- شرم الشيخ 5:11

- دمنهور 5:19

- طنطا 5:18

- المنصورة 5:15

- الزقازيق 5:16

- بنها 5:18

- شبين الكوم 5:18

- كفر الشيخ 5:17

- الفيوم 5:22

- بنى سويف 5:21

- المنيا 5:25

- أسيوط 5:25

- سوهاج 5:25

- قنا 5:22

- أسوان 5:25

- أبو سمبل 5:34

- مرسى مطروح 5:31

- الغردقة 5:15

- الخارجة 5:33

- الإسماعيلية 5:13

- دمياط 5:13

- السلوم 5:39

- نويبع 5:07

- حلايب 5:14

- شلاتين 5:17