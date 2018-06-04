تعرف على وقت صلاة عيد الفطر المبارك الجمعة 15يونيو بمدن ومحافظات الجمهورية

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن أول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو، وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" لقرائه مواعيد صلاة العيد بمختلف محافظات ومدن الجمهورية وفقا لما يلى ..
- القاهرة 5:18
- الجيزة 5:19
- الإسكندرية 5:21
- بورسعيد 5:11
- السويس 5:13
- العريش 5:06
- الطور 5:13
- سانت كاترين 5:11
- طابا 5:05
- شرم الشيخ 5:11
- دمنهور 5:19
- طنطا 5:18
- المنصورة 5:15
- الزقازيق 5:16
- بنها 5:18
- شبين الكوم 5:18
- كفر الشيخ 5:17
- الفيوم 5:22
- بنى سويف 5:21
- المنيا 5:25
- أسيوط 5:25
- سوهاج 5:25
- قنا 5:22
- أسوان 5:25
- أبو سمبل 5:34
- مرسى مطروح 5:31
- الغردقة 5:15
- الخارجة 5:33
- الإسماعيلية 5:13
- دمياط 5:13
- السلوم 5:39
- نويبع 5:07
- حلايب 5:14
- شلاتين 5:17
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