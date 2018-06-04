تشريح جثة محامى عثر عليه مقتول داخل المقابر بمنشأة ناصر

كلفت نيابة منشأة ناصر الجزئية، أطباء التشريح بمصلحة الطب الشرعى، بتشريح جثة محامى عثر عليه مقتول داخل المقابر بمنشأة ناصر، لتحديد سبب الوفاة.



وكشفت المناظرة عن وجود عدد من الطعنات المتفرقة فى جسد الضحية، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وكشف ملابسات الجريمة.

وكان المقدم على شوكت رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر قد تلقى بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة رجل مسن، بمنطقة المدافن بمنشأة ناصر، وبالانتقال والفحص عثر على جثة محامى عمره 79 سنة ومقيم بمنطقة مصر القديمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.