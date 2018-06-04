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ترامب يكرر انتقاده للاتفاقيات التجارية المبرمة مع الولايات المتحدة

الإثنين، 04 يونيو 2018 08:01 م
ترامب يكرر انتقاده للاتفاقيات التجارية المبرمة مع الولايات المتحدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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كرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انتقاده للاتفاقيات التجارية التى أُبرمت فى السابق بين الولايات المتحدة ودول أخرى، مؤكدا عدم عدالة تلك الاتفاقيات وضرورة تغييرها.

وكتب ترامب، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الإثنين: "الصين تفرض بالفعل ضريبة 16% على فول الصويا. كندا لديها جميع أنواع العوائق التجارية على منتجاتنا الزراعية. غير مقبول!"، مضيفا: "أبرمت الولايات المتحدة مثل تلك الاتفاقيات السيئة على مدى العديد من السنوات".

وأضاف، فى منشور لاحق: "لم يكن الفلاحون يبلون حسنا طوال 15 عاما. عاملتهم المكسيك وكندا والصين وآخرون بشكل غير عادل. بحلول الوقت الذى ننهى محادثات التجارة، سيتغير ذلك. العوائق التجارية الكبيرة ضد المزارعين الأمريكيين والشركات الأخرى، سيتم تحطيمها أخيرا. لن تكون هناك حالات عجز تجارى كبرى".

ويواجه ترامب انتقادات من دول عدة بعد إعلانه فرض تعريفات جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، الأمر الذى أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية.

 


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