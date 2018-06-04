ترامب: أملك سلطة العفو عن نفسى لكننى لم أرتكب أى خطأ

واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الاثنين، إنه لم يرتكب أى مخالفة لكنه يملك السلطة القانونية للعفو عن نفسه مكررا بذلك ما قاله محاموه فى مذكرة للمحقق الأمريكى الخاص فى قضية التدخل الروسى نشرتها تقارير إعلامية مطلع الأسبوع.

وكتب ترامب تغريدة على تويتر قال فيها "أملك الحق المطلق فى العفو عن نفسى مثلما قال الكثير من أساتذة القانون لكن لماذا أفعل ذلك فى حين أننى لم أرتكب أى خطأ؟ وفى تلك الأثناء تتواصل ملاحقة الساحرات بقيادة 13 ديمقراطيا غاضبا ومضطربا بشدة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفى".