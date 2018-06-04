تحويلات مرورية بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى الجمعة بمنطقة أجهور

كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إجراء تحويلات مرورية على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى فى الاتجاهين، يوم الجمعة المقبلة، من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 1 مساء.

وأعلنت الإدارة قيام الشركة المنفذة لتطوير الطريق بإنشاء كوبرى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى، بجهة الكيلو 55 "منطقة أجهور"، القليوبية ، حيث يتم استكمال رفع وتركيب 14 كمرة خرسانية سابقة الصب والخاصة بالكوبرى الأمر الذى يستلزم غلق الطريق.

ومن المقرر، أن يتم تحويل الطريق القادم من القاهرة اتجاه الاسكندرية "ما قبل منطقة الاعمال" للانحراف يمينا، لاستخدام مطلع الطريق الدائرى الإقليمى، ثم السير بعرض الطريق الدائرى "بعد فتح الحاجز الخرسانى الاوسط"، والنزول من منزل الطريق الدائرى الاقليمى المؤدى للطريق الزراعى اتجاه الاسكندرية، كما أنه من المقرر تحويل الاتجاه القادم من الاسكندرية اتجاه القاهرة لاستخدام طريق تم تمهيده بعرض 9 متر واستكمال السير، ثم العودة للطريق الرئيسى.