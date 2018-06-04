تحرير 810 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بالسويس

السويس- سيد نون

قامت شرطة مرور السويس، بإشراف اللواء محمد جاد مدير الأمن، بتنفيذ حملات مروية مكثفة بشوارع محافظة السويس، أسفرت عن تحرير مخالفات مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملة، التى قام بقيادتها العميد محمد رشاد قائد مرور السويس، عن تحرير 810 مخالفة مرورية متنوعة، 3 سيارات تاكسي تعمل بدون تشغيل العداد، وضبط 5 سيارات نقل يسيرون فى وسط المدينة بغير الأماكن المخصصة لهم.

وتمكنت حملة مرورية بكورنيش المدينة والشوارع الرئيسية، من ضبط 19 دراجة نارية تسير بدون الحصول على تراخيص سير مرورية.

كما ضبط ضباط شرطة المرور، باستخدام "الرادار" بطرق السويس – القاهرة وطريق العين السخنة، 95 مخالفة تجاوز السرعة بالقانونية بالطرق.