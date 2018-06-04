video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 12:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 810 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بالسويس

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:47 ص
تحرير 810 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بالسويس حملة مرورية - صورة أرشيفية
السويس- سيد نون
إضافة تعليق
قامت شرطة مرور السويس، بإشراف اللواء محمد جاد مدير الأمن، بتنفيذ حملات مروية مكثفة بشوارع محافظة السويس، أسفرت عن تحرير مخالفات مرورية متنوعة.
 
 
وأسفرت الحملة، التى قام بقيادتها العميد محمد رشاد قائد مرور السويس، عن تحرير 810 مخالفة مرورية متنوعة، 3 سيارات تاكسي تعمل بدون تشغيل العداد، وضبط 5 سيارات نقل يسيرون فى وسط المدينة بغير الأماكن المخصصة لهم.
 
وتمكنت حملة مرورية بكورنيش المدينة والشوارع الرئيسية، من ضبط 19 دراجة نارية تسير بدون الحصول على تراخيص سير مرورية.
 
 
كما ضبط ضباط شرطة المرور، باستخدام "الرادار" بطرق السويس – القاهرة وطريق العين السخنة، 95 مخالفة تجاوز السرعة بالقانونية بالطرق.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. قائد مرور السويس: نقل جميع المواقف العشوائية من ميدان الأربعين

السويس

اخبار السويس

محافظة السويس

اخبار مصر

اخبار الحوادث




لا تفوتك
ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

أطباء عيادة الإقلاع عن التدخين يروون قصص المرضى.. العلاج يستمر 3 أشهر لإخراج النيكوتين من الجسم.. ويؤكدون: العودة للسيجارة أكبر المصاعب.. والليزر وبدائل النيكوتين تخلصك من الإدمان

أطباء عيادة الإقلاع عن التدخين يروون قصص المرضى.. العلاج يستمر 3 أشهر لإخراج النيكوتين من الجسم.. ويؤكدون: العودة للسيجارة أكبر المصاعب.. والليزر وبدائل النيكوتين تخلصك من الإدمان

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة