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تحرير 7630 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:50 ص
تحرير 7630 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من تحرير 7630 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و 1976 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 95 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 25 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 78 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 33 دراجة بخارية وسيارة.

 


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