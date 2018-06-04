تحرير 1990 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

شنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، بقيادة اللواء خالد شلبى مدير الأمن، وتمكنت من تحرير 9 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و1990 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1070 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 267 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و4 قضايا اتجار بالمخدرات، و4 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية، ومراقب هارب، و15 قضية متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، و6 قضايا متنوعة فى مجال قضايا الآداب.

وحررت الحملة، 265 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، وفحص 11 مسجل خطر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتنفيذ 429 قرار إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.