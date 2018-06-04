video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 1990 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:41 م
تحرير 1990 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم حملة مرورية- صورة أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
إضافة تعليق
شنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، بقيادة اللواء خالد شلبى مدير الأمن، وتمكنت من تحرير 9 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و1990 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1070 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام.
 
 
كما تمكنت الحملة، من ضبط 267 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و4 قضايا اتجار بالمخدرات، و4 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية، ومراقب هارب، و15 قضية متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، و6 قضايا متنوعة فى مجال قضايا الآداب.
 
 
وحررت الحملة، 265 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، وفحص 11 مسجل خطر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتنفيذ 429 قرار إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طالبة وإصابة مواطن فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى

256 قضية تموين متنوعة فى حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم

اخبار مصر

حملة مرورية

اخبار الحوادث

مخالفات




لا تفوتك
ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة