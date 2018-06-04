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الإثنين، 04 يونيو 2018 12:43 م
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تحرير 1557 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:03 م
تحرير 1557 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى ترأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1557 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 379 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125 "و74 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و94 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 12 سيارة، و154 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و40 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 39 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و48 رخصة لمخالفة البيئة، و 114 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 38 رخصة لمخالفة خط السير، و41 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و31 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 56 رخصة للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 56 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و36 مخالفة سيارات لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و44 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و51 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 6 سيارات متروكة، و31 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير54 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و69 مخالفة مواقف عشوائية، و13 مخالفة طمس لوحات معدنية، وتحرير 77 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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